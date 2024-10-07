В КНДР заявили, что дорожат дружбой с РФ: чем пригрозили НАТО

НАТО будут угрожать "трагические последствия", если Североатлантический альянс будет продолжать "посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР". Пхеньян продолжит прилагать усилия, чтобы защитить себя от угроз со стороны США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал неназванный спикер Министерства иностранных дел (МИД) КНДР, которого цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, критика в отношении сотрудничества Северной Кореи и России якобы свидетельствует о том, что НАТО "собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР. В том же числе Пхеньян "глубоко обеспокоен" тем, что Альянс "оговаривает законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая суть украинского кризиса".

В частности, МИД обвинил НАТО в "разжигании вражды", а также "протягивании щупалец" к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

"Если НАТО будет продолжать всяческие попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики в отношении нее, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет", — добавил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — к качеству северокорейских артиллерийских снарядов есть много вопросов. Они во многом изношенные, но, тем не менее, именно эти снаряды удерживают Россию в бою и помогают российским захватчикам продвигать вперед, сдвигая линию фронта. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

СМИ отмечает, поставки старых и часто ненадежных боеприпасов из КНДР за последний год стали одной из самых больших угроз способности Украины противостоять наступлению российских войск.



