Войны заканчиваются не переговорами: еще одна опасная иллюзия, которую внушили украинцам

Тезис о том, что "все войны завершаются переговорами", который часто звучит и в Украине, и на Западе, не проходит проверку историей. Такое мнение, как передает портал "Комментарии", выразила бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр. Агрессора можно заставить сесть за стол переговоров, только демонстрируя силу, иначе он не остановится и выиграет войну.

Украина должна быть сильной, иначе Россию к переговорам не склонить, считает Маляр. Фото: из открытых источников

"Это неправда, что все войны завершаются переговорами. Даже не знаю, кто и зачем это запустил. Большинство войн в истории человечества завершалось завоеванием без переговоров, меньшинство — тем, что (кому-то кого-то) не удалось завоевать", — написала эксперт.

Маляр напомнила, что "в основе войны лежит сила".

"Сильнейший завоевывает более слабого. Остановить агрессора можно либо силой, либо уступками. Собственно, по поводу уступок и могут быть переговоры. Если агрессор захочет. И тут снова мы упираемся в "силу", — убеждена она.

Экс-замминистра обороны указала, что агрессора можно заставить сесть за стол переговоров, только демонстрируя силу.

"Агрессор должен понять, что воевать ему дороже и бесперспективнее, лучше начать договариваться. Если не демонстрировать силу, то агрессору нет смысла останавливаться и вступать в переговоры", — напомнила она.

По мнению Маляр, Запад давно не участвовал в таких войнах, как сейчас развернулась в Украине, и "потерял понимание и чувство сущности войны".

Читайте также на "Комментариях" — президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории позднее, когда РФ будет слабой. Этот, скорее, дипломатический сценарий (тем более — силовой) — нереалистичен в ближайшее время, что доказывает пример Курильских островов, аннексированных русскими у Японии. Такое мнение выразил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Если эта формула мира президента США Дональда Трампа будет реализована в ее нынешнем виде, то Россия, кроме того, не понесет никакой ответственности за свою агрессию и "никого Международный уголовный суд в Гаагу не потащит", убежден Перепелица. Это возможно только в условиях проигрыша России в войне. И это легко понять по историческим примерам, вроде Югославии или Германии, и по другим ситуациям, когда та или иная страна проигрывала войну.