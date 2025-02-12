Зеленский посеял вредные иллюзии: Россия не отдаст территории "потом"

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории позднее, когда РФ будет слабой. Этот, скорее, дипломатический сценарий (тем более — силовой) — нереалистичен в ближайшее время, что доказывает пример Курильских островов, аннексированных у Японии. Такое мнение в эфире Radio NV выразил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает портал "Комментарии".

Зеленский полагает, что Украина вернет переговоры дипломатией, но эксперт предупреждает, что это возможно только в случае распада России. Коллаж: "Комментарии"

"Ключевой вопрос здесь: а когда она (Россия) станет слабой? Скажите, пожалуйста, за последнее столетие Советский Союз, а потом Россия вернула кому-то какие-то территории? Сколько лет Россия возвращает эти несчастные четыре Курильских острова, вернее, скалы Японии? И она их не вернет еще лет сто", — полагает эксперт.

Он предлагает, кроме того, определиться, что такое "слабая" Россия. По мнению Перепелицы, "слабой" РФ будет только в одном случае - когда она распадется, как монгольская империя. Но когда это произойдет, никто не знает.

"Поэтому мы не должны строить иллюзии, что дипломатическим путем мы вернем (территории). Пока Россия остается целостной, ничего мы дипломатическим путем мы не вернем. Мы можем вернуть только военным путем, потому что дипломатия в таком случае, в этой ситуации бессильна", — пишет эксперт.

Он напомнил, что дипломатия сильна, когда страна-агрессор капитулирует, как это произошло с Германией. В противном случае, никто никаких территорий дипломатическим способом не вернет, и Украина должна это четко осознавать. Более того, ни репараций, ни справедливости, ни ответственности для Путина Украина не увидит, считает эксперт.

"Если эта формула (мира президента США Дональда) Трампа будет реализована, то Россия не понесет никакой ответственности за свою агрессию и никого Международный уголовный суд в Гаагу не потащит. Это возможно только в условиях проигрыша России в войне. И мы это видим и по Югославии, и по Германии, и по другим ситуациям, когда та или иная страна проигрывала войну", — резюмировал Перепелица.

Как писали "Комментарии", украинский политолог Вадим Денисенко убежден, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира и задумал получить ее, заключив сделку между РФ и Украиной. Здесь он пытается доказать, что не хуже Барака Обамы, у которого "Нобелевка" есть. В этом есть плюс — из-за своей личной мотивации американский лидер очень настойчив и хочет достичь мира. Но есть и опасность: Трамп, вероятно, пойдет напролом к своей цели, не считаясь с вопросами справедливости и права. Они для него — на втором плане. Кроме того, чтобы оправдать стремление к быстрому прекращению огня, американский президент педалирует тему жертв, которые есть с обеих сторон и их сотни тысяч. Трамп настаивает, что люди должны перестать умирать — и как можно скорее.

"Комментарии" приводили также мнение украинского журналиста Леонида Швеца. Он полагает, что важная для Трампа мотивация - доказать, что он круче Джо Байдена, который не смог ни предотвратить, ни остановить войну в Украине. Судьба самой Украины, по мнению Швеца, Трампа интересует во вторую очередь, главное для него — потешить честолюбие.