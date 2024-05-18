Войну затянут еще на годы: почему Запад медлит с планом ее окончания

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Кравцев Сергей
Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. Глава государства фактически намекнул, что именно из-за неопределенности Запада Киев не может получить все необходимое для победы и война затягивается. Так ли это? Почему РФ может затянуть войну еще на годы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Rasmussen Global Фабрис Потье в интервью NV признал, что сейчас у Запада нет четкого представления как закончить российско-украинскую войну на приемлемых для Украины условиях. Именно из-за этого западная помощь постоянно запаздывает на полгода. Украина теряет драгоценное время.
Эксперт считает, что лето 2024 года будет определено для Украины двумя важными международными событиями – Гло бальным саммитом мира, который по украинской инициативе пройдет в Швейцарии в июне, и Саммитом НАТО в Вашингтоне, он состоится в июле. Оба события прояснят позиции, относительно будущего российско-украинской войны, а также покажут, готовы ли страны Запада сформировать реалистичный план завершения этой войны на приемлемых для Украины условиях.
Фабрис Потье напомнил сильные высказывания президента Франции Макрона, некоторые более четкие действия других партнеров Киева, в том числе со стороны Соединенных Штатов, которые приняли пакет военной помощи.
Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что Москва, конечно же, заинтересована в том, чтобы война против Украины продолжалась. Именно поэтому Кремль будет пытаться затянуть войну как можно дольше или вынудить Украину пойти на заморозку конфликта.
Мусиенко считает, что решающим будет тот этап, когда Украина наконец будет в шаге от вступления в НАТО. Если такое состояние допустить даже теоретически к 2028-му году.
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