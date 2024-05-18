Войну затянут еще на годы: почему Запад медлит с планом ее окончания

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. Глава государства фактически намекнул, что именно из-за неопределенности Запада Киев не может получить все необходимое для победы и война затягивается. Так ли это? Почему РФ может затянуть войну еще на годы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Запад продолжает тянуть с поставками всего необходимого Украине

Исполнительный директор Rasmussen Global Фабрис Потье в интервью NV признал, что сейчас у Запада нет четкого представления как закончить российско-украинскую войну на приемлемых для Украины условиях. Именно из-за этого западная помощь постоянно запаздывает на полгода. Украина теряет драгоценное время.

Эксперт считает, что лето 2024 года будет определено для Украины двумя важными международными событиями – Гло бальным саммитом мира, который по украинской инициативе пройдет в Швейцарии в июне, и Саммитом НАТО в Вашингтоне, он состоится в июле. Оба события прояснят позиции, относительно будущего российско-украинской войны, а также покажут, готовы ли страны Запада сформировать реалистичный план завершения этой войны на приемлемых для Украины условиях.

Фабрис Потье напомнил сильные высказывания президента Франции Макрона, некоторые более четкие действия других партнеров Киева, в том числе со стороны Соединенных Штатов, которые приняли пакет военной помощи.

"Но мы все еще видим и чувствуем нежелание этих лидеров действительно изменить подход, они продолжают делать то же, что делали в течение последних полутора лет, то есть, предоставляют Украине только определенные системы вооружений. Украина воюет с одной рукой, завязанной за спиной, потому что некоторые из этих систем вооружений все еще имеют ограниченный радиус действия", – прокомментировал ситуацию эксперт.

Россияне будут пытаться затягивать войну

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что Москва, конечно же, заинтересована в том, чтобы война против Украины продолжалась. Именно поэтому Кремль будет пытаться затянуть войну как можно дольше или вынудить Украину пойти на заморозку конфликта.

"Ясное дело, что они (Ред. – россияне) будут пытаться затягивать войну... Они будут стремиться даже к заморозке конфликта. Такие условия устраивают Россию. Почему? Тогда же возникает вопрос: окей, высокой интенсивности конфликта нет, временно. Россия оккупирует какие-то территории в каких-то пределах...", – говорит эксперт.

Мусиенко считает, что решающим будет тот этап, когда Украина наконец будет в шаге от вступления в НАТО. Если такое состояние допустить даже теоретически к 2028-му году.

"Мы подходим к моменту вступления Украины в НАТО. Они (Ред. – россияне) понимают, что встанет вопрос: Украину же нужно принять всю, в пределах международно признанных границ."Поэтому они заинтересованы в том, чтобы вбрасывать эти сейчас варианты о заморозке конфликта", — резюмировал аналитик.

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