Война зашла в тупик: главком Швеции сделал тревожное заявление о ситуации в Украине

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Кравцев Сергей
В настоящее время украинская армия находится в чрезвычайно сложной и трудной ситуации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, сообщает "RND".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Главком отметил, что с начала наступления россияне не отвоевали много территории. Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда, что еще раз подтверждает, что ситуация очень сложная.
По его мнению, Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин сейчас готовит свою страну к очень долгой войне. У россиян по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше усугубляет ситуацию на местах".
Бюден считает, война в Украине будет продолжаться еще очень долго. НО при этом ни Россия, ни Украина не обладают достаточным влиянием, чтобы выиграть ее в военном отношении.
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