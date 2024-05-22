Война зашла в тупик: главком Швеции сделал тревожное заявление о ситуации в Украине

В настоящее время украинская армия находится в чрезвычайно сложной и трудной ситуации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, сообщает "RND".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и говорим с нашими украинскими коллегами о положении дел на местах, в том числе на встречах НАТО. Бои по-прежнему идут в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", — заявил Микаэль Бюден.

Главком отметил, что с начала наступления россияне не отвоевали много территории. Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда, что еще раз подтверждает, что ситуация очень сложная.

"Война зашла в тупик уже несколько месяцев, и на данный момент не видно никаких изменений", — заявил военный.

По его мнению, Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин сейчас готовит свою страну к очень долгой войне. У россиян по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше усугубляет ситуацию на местах".

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. В настоящее время россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", — отметил он.

Бюден считает, война в Украине будет продолжаться еще очень долго. НО при этом ни Россия, ни Украина не обладают достаточным влиянием, чтобы выиграть ее в военном отношении.

"Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", — отметил он.

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