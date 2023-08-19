Война в Украине: зачем Путин тянет время – что будет, если прорыва ВСУ летом не произойдет

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Кравцев Сергей
Подходит к концу очередное военное лето для Украины. Становится очевидно, что ни одна из сторон не готова уступать, как и не готова садиться за стол переговоров. Отсюда напрашивается вывод, что война снова затягивается и сами военные уже осторожно делают прогнозы о том, что война в Украине будет продолжаться и в 2024 году. Почему сценарий затягивания войны опасен для Украины? Что будет, если прорыв ВСУ этим летом так и не произойдет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью УНИАН высказал мнение, что российский диктатор Путин будет затягивать войну в Украине, как минимум до президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре 2024-го.
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По его словам, противник у Украины достаточно мощный. Поэтому делать прогноз о сроках завершения войны будет неправильно. У России много оружия и гораздо больший мобилизационный потенциал. Это нужно учитывать, оценивая ситуацию.
Генерал-майор армии США в отставке и бывший зампомощника генерального секретаря НАТО Гордон Дэвис в интервью "Wall Street Journal" заявил, что даже, если прорыва этим летом мы не увидим, ВСУ будут способны вести контрнаступательные действия до самой зимы.
По его словам, украинские защитники приспосабливаются к сложным условиям лучше и быстрее российских оккупантов.
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