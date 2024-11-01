Война в Украине: в Третьей штурмовой рассказали, что должно стать обязательным для всех гражданских

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Кравцев Сергей
В Украине должны ввести обязательную военную подготовку для гражданского населения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время интервью YouTube-каналу "Розмова" высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.
Максим Жорин. Фото из открытых источников
Максим Жорин пояснил, что он на собственном опыте видел, как меняется мышление гражданских, которые прошли такую подготовку. Они совсем иначе смотрят на то, как важно встать на защиту своей Родины.
Военный считает, что это очень важный момент, который повлиял бы на общее состояние украинского общества, которому сегодня вообще не уделяется внимание.
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