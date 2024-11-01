Война в Украине: в Третьей штурмовой рассказали, что должно стать обязательным для всех гражданских

В Украине должны ввести обязательную военную подготовку для гражданского населения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время интервью YouTube-каналу "Розмова" высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Вся страна должна быть монолитной в понимании того, где мы находимся и что нам с этим делать. Этого тоже можно было бы достичь достаточно простыми вещами. И один из таких примеров — обязательная подготовка гражданского населения. Все гражданское население в обязательном порядке — студент, рабочий, чиновник, любой — все должны пройти базовую подготовку. Это должно быть обязательно на государственном уровне", — заявил офицер.

Максим Жорин пояснил, что он на собственном опыте видел, как меняется мышление гражданских, которые прошли такую подготовку. Они совсем иначе смотрят на то, как важно встать на защиту своей Родины.

"Каждый раз среди этих гражданских, после каждого выпуска, во-первых, появляется часть людей, которые потом добровольно идут служить в армию. Поскольку они получают для себя ответы на те первые вопросы, на которые им не давали ответ" – отметил Жорин.

Военный считает, что это очень важный момент, который повлиял бы на общее состояние украинского общества, которому сегодня вообще не уделяется внимание.

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