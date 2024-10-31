В Третьей штурмовой назвали главный аргумент, почему переговоров с РФ не будет

Для того чтобы понять, почему в ближайшей перспективе не будет переговоров с Россией – стоит просто посмотреть на линию фронта, на то, что происходит вообще с фронтом. России при нынешнем положении дел просто нет никакого смысла садиться за стол переговоров с Украиной. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия этого хочет. Хоть и с очень большими потерями, абсолютно не такими темпами, как планировалось – и все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас слушать вообще?", — написал военный.

По его убеждению, единственная цель, с которой Россия заинтересована в переговорах – наша капитуляция.

По словам Жорина, создается впечатление, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

"Их бестолковая позиция обернется для них же большими проблемами. Но украинцам, переживающим войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно. Россияне останавливаются только там, где их останавливают. Единственная правда, о которой нам следует помнить", — добавил защитник.

Читайте на портале "Комментарии" — советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию, что Украина якобы ведет переговоры с Россией по прекращению ударов по энергетическим объектам друг друга. По его словам, такая информация имеет "странную логику", ведь Россия не собирается отказываться от выбранного типа войны.

Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" ответил на материал Financial Times о переговорах между Украиной и Россией через посредство Катара по прекращению ударов по энергообъектам. По его словам, он слышал о таких якобы переговорах не менее четырех раз, однако СМИ в таких сообщениях ссылаются на анонимные источники.



