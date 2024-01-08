Война в Украине: в начале 2024-го у ВСУ есть только одно направление для продвижения

Сейчас все разговоры о том, как сдержать новое наступление российских оккупантов, которые не прекращают перебрасывать новые резервы и технику на восток, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Но есть ли еще направление, где Украина может не только становиться в глухую оборону, но и атаковать? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нам очень нужен юг и освобождение Крыма

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью "РБК-Украина" рассказал, что именно от освобождения юга зависит, удастся ли Украине в дальнейшем продолжить деоккупацию Донбасса.

"У нас одно направление, потому что без стратегического решения вопроса юга говорить о каком-либо продвижении на восток невозможно. Ни одно военное не будет планировать боевые действия, имея угрозу нанесения флангового удара по пытающимся наступать коммуникациям войск. Нам очень нужен юг и освобождение Крыма, чтобы закрепить свое господство на большей части акватории Черного моря, значительно расширить зону наших экономических операций, которые являются также составной частью войны. Главной составляющей любой войны есть деньги. Без решения вопроса юга говорить о любых других операциях совершенно бессмысленно", — высказался эксперт.

При этом эксперт признал, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Херсонщине очень непросто

Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью "OBOZ.UA" заявил, что Силы обороны Украины продолжают попытки продвижения на левом берегу Херсонской области на разном расстоянии от Днепра, закрепляются и расширяют плацдармы, за наиболее важные участки идут бои. Однако главная проблема на этом направлении – недостаток сил и средств, в том числе противовоздушной обороны и авиации.

Он отметил, что операции наших воинов на левобережье начались с разведывательно-диверсионных групп, затем продолжились захватом плацдармов. У защитников страны есть некоторые успехи.

По мнению Романенко, ВС РФ первоначально не были готовы к подобным боевым действиям, они отступали, но сейчас агрессор перебросил на Херсонщину серьезно подкрепление.

"Это связано с тем, что предыдущая система обороны фактически была смыта паводком, который они организовали, подорвав дамбу Каховской ГЭС. Напомню, что одной из военных задач противника было не дать Силам обороны использовать территории Херсонского направления как перспективные в организации наступательных действий. В каком-то смысле они этого добились, но одновременно смыли или повредили большую часть своей обороны. Поэтому здесь оборона противника не такая мощная, как в Запорожской области", – считает эксперт.

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