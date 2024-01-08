Война в Украине: в начале 2024-го у ВСУ есть только одно направление для продвижения

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Кравцев Сергей
Сейчас все разговоры о том, как сдержать новое наступление российских оккупантов, которые не прекращают перебрасывать новые резервы и технику на восток, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Но есть ли еще направление, где Украина может не только становиться в глухую оборону, но и атаковать? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью "РБК-Украина" рассказал, что именно от освобождения юга зависит, удастся ли Украине в дальнейшем продолжить деоккупацию Донбасса.
При этом эксперт признал, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью "OBOZ.UA" заявил, что Силы обороны Украины продолжают попытки продвижения на левом берегу Херсонской области на разном расстоянии от Днепра, закрепляются и расширяют плацдармы, за наиболее важные участки идут бои. Однако главная проблема на этом направлении – недостаток сил и средств, в том числе противовоздушной обороны и авиации.
Он отметил, что операции наших воинов на левобережье начались с разведывательно-диверсионных групп, затем продолжились захватом плацдармов. У защитников страны есть некоторые успехи.
По мнению Романенко, ВС РФ первоначально не были готовы к подобным боевым действиям, они отступали, но сейчас агрессор перебросил на Херсонщину серьезно подкрепление.
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