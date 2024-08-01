Война в Украине уже не привлекает: в ГУР рассказали, за что россияне массово платят взятки

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Кравцев Сергей
В армии страны-агрессора нарастают проблемы с личным составом, количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне увеличивается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В украинской разведке обращают внимание, что об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии. Например, в южном военном округе ВС РФ за пять месяцев этого года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.
Отмечается, что более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. Среди них: 38 дел — в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часового Яра); 35 дел — в отношении 71-го мотострелкового полка (находится на границе с Сумской областью); 33 дела — в отношении 49-й бригады 49-й армии.
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Ігор
сегодня, 11:19
Ми навіть не напружуючись йдемо до перемоги. Корумпований нам вказує вірний шлях. Усе відбувається ідеально і не треба докладати зусиль. Все відбудеться само собою.