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Война в Украине уже не привлекает: в ГУР рассказали, за что россияне массово платят взятки

В ГУР фиксируют рост уровня деморализации личного состава оккупационных сил

сегодня, 11:27
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Кравцев Сергей

В армии страны-агрессора нарастают проблемы с личным составом, количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне увеличивается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Война в Украине уже не привлекает: в ГУР рассказали, за что россияне массово платят взятки

Российские войска. Фото: из открытых источников

В украинской разведке обращают внимание, что об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии. Например, в южном военном округе ВС РФ за пять месяцев этого года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

"Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. Среди них: 38 дел — в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часового Яра); 35 дел — в отношении 71-го мотострелкового полка (находится на границе с Сумской областью); 33 дела — в отношении 49-й бригады 49-й армии.

"В рамках еще 43-х производств расследуются факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно годными. ГУР МО Украины акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, впрочем, раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания. Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", — отметили в украинской разведке.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/4170
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