Война в Украине: разведка Британии раскрыла, в чем Россия в июле обновила рекорд

Страна-агрессор в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. За месяц россияне выпустили 6200 беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом Минобороны Британии в X (Twitter).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"В июле 2025 года Россия запустила против Украины примерно 6200 беспилотных летательных аппаратов, что является новым месячным рекордом, который превысил примерно 5600 запущенных (дронов, — ред.) в июне 2025 года", — говорится в отчете.

Российские дроны-камикадзе продолжают использоваться в сочетании с ракетами с целью повышения их боевой эффективности и осложнения действий украинской противовоздушной обороны.

В июле также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов использования дронов-камикадзе. При этом значительное количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками, которые имеют боеголовки. Это стало привычной тактикой российских ударов по Украине.

Как отмечает разведка, бомбардировщики дальней авиации РФ сохранили оперативный темп, продолжая демонстрировать боеспособность флота после украинской операции "Паутина".

В июле было зафиксировано семь ударных групп бомбардировщиков дальней авиации, которые выпустили более 70 ракет по Украине.

