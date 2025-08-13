У россиян начались проблемы с ракетами: украинская разведка раскрыла детали

Россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59. Об этом свидетельствует интерактивная схема, опубликованная на портале War&Sanctions, сообщают в ГУР МО Украины.

Ракеты Х-59. Фото: из открытых источников

Согласно этим данным, из 116 предприятий, вовлеченных в производство авиационной ракеты Х-59М2/М2А, около 50 компаний до сих пор не находятся под санкциями ни в одной стране мира. Однако уже даже при таких условиях у врага есть проблемы с выполнением гособоронзаказа.

По данным украинских разведчиков, у россиян не хватает отечественной и иностранной элементной базы, а также производственных мощностей, что приводит к срыву графиков. При этом ситуацию не спасает даже использование подержанных двигателей и компонентов для систем самонаведения.

Отмечается, что на некоторых ракетах вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты, поскольку именно АРГСН является наиболее дорогостоящим элементом ракеты.

Но при этом есть десятки предприятий, производящих электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, и они все еще не находятся под санкциями, что позволяет им модернизировать и выпускать ракеты, пусть даже худшего качества.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что санкции являются действенным инструментом и призвали расширить их против предприятий, осуществляющих поставку компонентов для ракет.

Стоит сказать, что ракеты Х-59 представляют собой системы класса "воздух-поверхность" для нанесения ударов по зданиям и укрытиям. Существует несколько модификаций Х-59 для разных задач и с разными АРГСН.

