Стоит ли Украине готовиться к новой "Ялте": Буданов дал прямой ответ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что пока невозможно возникновение нового Хельсинкского договора или новой "Ялта". Однако полностью исключать такие события в будущем нельзя. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение Кирилл Буданов выразил в интервью программе "Мосейчук+"

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"В прямом смысле, думаю, что именно сейчас это пока невозможно. В переносном – к сожалению, думаю, что это может произойти" – прокомментировал главный разведчик страны.

Начальник ГУР отметил, что вопрос в том, кто будут эти люди, которые будут решать, остается открытым.

Он также выразил мнение, что лучше было бы содержать не такой уж мощный, как многим казалось, существовавший до 2014 года миропорядок.

"Потому что все началось тогда. Все проблемы ушли оттуда. И когда российский лидер говорит, что надо устранить первопричины, то он прав. Только он не о том, пожалуй, немного думает. Все первопричины были там. Все началось тогда, когда все молча смотрели на, в принципе, нарушение того миропорядка, — сказал он.

В этом же интервью Кирилл Буданов убежден, что в Украине уже не удастся запустить "грузинский сценарий" развития событий.

"По состоянию на сейчас – нет. Точно нет. Это невозможно. Ведь даже если кто-то захотел бы повернуть, скажем, в сторону России – это просто не удастся. И события, которые мы с вами видим в нашем обществе (вероятно, руководитель ГУР имел в виду протесты против закона относительно НАБУ – Ред.), еще раз это подтверждают. Сейчас это невозможно", – заверил Кирилл Буданов.

В то же время руководитель ГУР заявил, что не может гарантировать, что в будущем ситуация не изменится. Главный разведчик страны считает, что все будет зависеть исключительно от самих украинцев и от их видения стратегии развития страны в будущем.



