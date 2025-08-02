Стоит ли Украине готовиться к новой "Ялте": Буданов дал прямой ответ

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Кравцев Сергей
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что пока невозможно возникновение нового Хельсинкского договора или новой "Ялта". Однако полностью исключать такие события в будущем нельзя. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение Кирилл Буданов выразил в интервью программе "Мосейчук+"
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Начальник ГУР отметил, что вопрос в том, кто будут эти люди, которые будут решать, остается открытым.
Он также выразил мнение, что лучше было бы содержать не такой уж мощный, как многим казалось, существовавший до 2014 года миропорядок.
В этом же интервью Кирилл Буданов убежден, что в Украине уже не удастся запустить "грузинский сценарий" развития событий.
В то же время руководитель ГУР заявил, что не может гарантировать, что в будущем ситуация не изменится. Главный разведчик страны считает, что все будет зависеть исключительно от самих украинцев и от их видения стратегии развития страны в будущем.