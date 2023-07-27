Война в Украине: почему причина медленного продвижения ВСУ не только в укреплениях россиян

Зимой и весной украинцы пребывали в ожидании мощного контрнаступления украинских войск. Теперь же, когда ВСУ начали наступать мнгие не могут понять, почему нет стремительного продвижения. Первые лица страны одной из главных причин называют – огромные площади заминированных территорий, хорошо укреплённые рубежи россиян. Действительно ли в этом главная проблема? Что известно о продвижении россиян на Купянском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Причин медленного продвижения ВСУ во время контрнаступления много

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "ТСН" заявил, что даже, если представить, что россияне не так сильно заминировали территории и не так мощно укрепили бы свои позиции, то все равно контрнаступление ВСУ не набрало бы темп так, как многие из нас представляют. Проблема для нашей армии в том, что у нас все еще недостаточное количество боеприпасов, которыми страны Запада уже не собирались воевать.

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"Нас загнали в такие условия, когда нам приходится воевать столетней давности механизмами, а самих механизмов просто не хватает ни у нас, ни у наших партнеров, поэтому мы ждем захода техники, захода боеприпасов", — заявил эксперт.

В то же время, Роман Свитан отметил три локации, где сейчас успешно используется вооружение западных союзников – район к югу от Орехового, район Авдеевского выступа и непосредственно Бахмут.

Продвижение врага на Купянском направлении является тактическим, незначительным

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что российские захватчики двигаются по горизонтали от Сватово до Боровой.

"Купянск-Сватово-Кременная. У врага есть отдельные тактические продвижения вокруг одного участка — по горизонтали от Сватово до Боровой. Это плацдарм на правом берегу реки Жеребец, вокруг Кармазиновки и продвижение в сторону к Новоегоровке. Это продвижение является тактическим, незначительным", — рассказал Сергей Згурец.

По его словам, враг продвигается в низине, дальше есть высоты, которые удерживаются украинской армией.

Эксперт отметил, что украинским командованием уже принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника на том участке. Згурец допускает, что враг пошел в массированное наступление с целью отвлечения наших резервов из-под Бахмута и юга, чтобы сдерживать действия ВСУ на этих участках и таким образом распылить наши силы и средства.

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