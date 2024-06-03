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Война в Украине открыла новую возможность для США: о чем идет речь

По информации CNN, война в Украине дает возможности для разведки США завербовать российских шпионов

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину дало возможность США вербовать шпионов в Кремле, которые недовольны развязанной войной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает канал "CNN".

Война в Украине открыла новую возможность для США: о чем идет речь

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отметил в прошлом году глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс, недовольство войной создает возможность, которая выпадает раз в поколение.

Усилия по вербовке не являются государственной тайной. Во время войны ЦРУ выпускало русскоязычные видеоролики, апеллируя к недовольным вторжением россиянам, которые имеют доступ к полезной для США информации. Это подчеркивает эволюцию разведывательной службы, которая в основном выполняла свои задачи под покровом секретности.

Сообщения спецслужб содержат пошаговые инструкции для потенциальных информаторов о том, как избежать раскрытия, используя виртуальные частные сети (VPN) и веб-браузер Tor, чтобы анонимно связаться с агентством в так называемом "темном интернете".

"Как и во время холодной войны, шпионаж остается жизненно важным инструментом для обеих сторон последнего конфликта, о чем свидетельствуют технически подкованные американские разведчики, которые пытаются вербовать новых агентов у всех на виду, а также связанные с Россией оперативники, которые, по сообщениям, активизировали свою деятельность по всей Европе", — добавляет CNN.

По словам бывшего руководителя отдела ЦРУ, работающего за рубежом, Дагласа Лондон, прямое обращение к потенциальным информаторам является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным.

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