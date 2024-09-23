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Война в Украине и Израиле затягивается: какие страхи появились у Тайваня

WSJ пишет, Тайвань опасается, что может лишиться поставок оружия из США

23 сентября 2024, 15:26 comments2090
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Кравцев Сергей

Тайвань испытывает задержки в поставках оружия из США. Главная причина, почему так происходит, – продолжающиеся войны в Газе и Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal", со ссылкой на нескольких собеседников из сферы обороны.

Война в Украине и Израиле затягивается: какие страхи появились у Тайваня

Военная помощь США

WSJ отмечает, Вашингтон находится в весьма непростой ситуации, ведь оказывает одновременно помощь как Израилю в борьбе с террористами ХАМАС, так и Украине в борьбе с российскими захватчиками. При этом авторы материала подчеркивают, что длительные войны выявили "ограниченность западной военно-промышленной базы". США столкнулись с нехваткой чипов, оборудования и квалифицированных рабочих.

Журналисты WSJ цитируют слова аналитика по вопросам обороны из вашингтонского Института Катона Эрика Гомеса, который отметил, что в какой-то момент из-за перебоев с поставками произошла задержка с передачей Тайваню систем вооружения на сумму более $20 млрд.

"Суровая правда заключается в том, что нынешняя база оборонной промышленности США не производит достаточного количества оборудования и не производит его вовремя для удовлетворения мирового спроса", — заявила вице-президент Тайваня Сяо Бикхим в ходе майского видеозвонка в Вашингтон, передает WSJ.

Бывший офицер Вооруженных сил США, который сейчас является приглашенным научным сотрудником в Институте исследований национальной обороны и безопасности Тайваня, Германтес Лайлари отметил, что Китай может принудить Тайвань сдаться, взяв остров в блокаду.

"Если будет блокада и война продолжится, то в конечном итоге у Тайваня закончится оружие. Тайвань должен быть максимально независимым, чтобы иметь возможность пополнять свои системы вооружения", — сказал Лайлари.

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