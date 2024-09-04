Неожиданный поворот для Путина: на кого может пойти Китай вместо вторжения на Тайвань

В Пекине должны прекрасно понимать, что, возможно, никогда больше не будет лучшего времени для нападения на Российскую Федерацию, чем сейчас. Пока российский Владивосток могут охранять разве "двое мужчин и собака". Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в статье для "The Telegraph" высказал журналист Джордж Эллисон.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Журналист считает, что Китаю легче отхватить большую часть российских территорий, чем вторгнуться на Тайвань. Рассчитывать на мощный ответ Москвы сложно, поскольку большинство ее войск находятся в Украине.

Перед полномасштабной войной у русской армии было около 4780 артиллерийских установок, 2060 танков и 7080 БМП. В то же время на вооружении КНР находятся более 3000 самоходных и 900 буксируемых пушек, 4700 боевых и 1250 легких танков, 1200 штурмовых орудий, более 8000 боевых машин пехоты и 3600 бронетранспортеров.

Кроме того, Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая насчитывают около 965 000 военнослужащих, а российские – примерно 550 000. Пекин собственными силами выпускает военные корабли со скоростью, обеспокоенной всем миром. Символом технологического разрыва между Китаем и Россией Эллисон называет новый истребитель J-20.

"Китай, вероятно, еще не готов к сложному воздушно-морскому вторжению на Тайвань, имея за спиной мощные США. Но у него не будет никаких реальных трудностей осуществить сухопутное вторжение в Россию", — отмечает журналист.

Владивосток, где находится штаб-квартира Тихоокеанского флота РФ, давно является предметом споров между странами. Контроль над этим районом может укрепить позиции КНР в Тихом океане и улучшить доступ к судоходным путям.

Эллисон напомнил недавнее заявление Путина о том, что "маленькие члены" его семьи свободно разговаривают на китайском. По его мнению, эти слова не случайны, поскольку кремлевский правитель редко говорит о своей семье.

"Возможно, Путин начинает осознавать, в какую сторону дует ветер в этих отношениях? Это тонкий, но красноречивый показатель меняющегося ландшафта, где Россия, когда-то глобальная сверхдержава, все чаще играет роль младшего партнера Китая", — добавил журналист.

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