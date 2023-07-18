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Война в Украине еще 500 дней: Британия в ООН сделала заявление

Британия в ООН заявила, что цивилизованный мир не может допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней

сегодня, 07:05
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Кравцев Сергей
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Мир не может допустить, чтобы война РФ против Украины продолжалась еще 500 дней. Выход из сложившейся ситуации может быть только один – Россия должна как можно скорее вывести свои войска со всей территории украинского государства. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время заседания Совбеза ООН сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет "Укринформ".

Война в Украине еще 500 дней: Британия в ООН сделала заявление

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Фото: GettyImages

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", — заявил представитель Великобритании.


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Клеверли добавил, что Генассамблея ООН регулярно призывает РФ к миру, основанному на принципах Устава ООН. Глава МИД Великобритании напомнил, что путь, как достичь мира в Украине давно известен, он базируется на формуле мира президента Зеленского из десяти пунктов. Украина всячески демонстрирует, что хочет мира. Лондон, как один из союзников Киева хочет мира. И весь цивилизованный мир также хочет мира.

При этом глава МИД Британии подчеркнул, что речь может идти только о справедливом и прочном мире. В этом заинтересован весь цивилизованный мир. Но это возможно только, если Россия выведет свои войска из территории Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", — отметил Джеймс Клеверли, публично обращаясь к российскому диктатору.

Читайте также на портале "Комментарии" — не прекращаются попытки уладить российско-украинскую войну дипломатическим путем. Вслед за не нашедшими отклика инициативами Китая, потом Бразилии, затем Ватикана и даже Африки, на фоне не утихающих разговоров о соответствующих попытках со стороны Запада, вырисовывается новый кейс. Появилась информация, что нейтральная Индия и Франция, которая как страна ЕС и НАТО поддерживает Украину, намерены разработать совместный план прекращения войны, развязанной Россией. И план этот якобы не будет похож на те несостоятельные предложения, которые озвучивались ранее. Могут ли Париж и Дели предложить что-то такое, что удовлетворит и Киев, и Москву? Каковы переговорные перспективы обозримого будущего (до конца года)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3737056-britania-v-oon-ne-mozna-dopuskati-sobi-vijna-v-ukraini-trivala-se-500-dniv.html
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