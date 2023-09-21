Война в Украине будет еще долго: западные СМИ рассказали, к какой мысли пора привыкать украинцам

План о том, чтобы Украина сумела в ходе летнего контрнаступления деоккупировать большую часть территории и, имея сильную позицию, идти на переговоры, не сработал. Теперь Украина вместе с союзниками нужно кардинально менять стратегию, как быть в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты считают, что вариант о прекращении войны или о переговорах для перемирия тоже не имеет никакого смысла, потому что российский диктатор Путин настроен и дальше продолжать войну. Ему не нужны переговоры.

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"Он (Путин – ред.) ждет, когда Запад устанет и надеется на переизбрание Дональда Трампа президентом США", — пишет издание.

Журналисты считают, что прекращение огня будет просто паузой, чтобы перевооружиться и подготовиться к новому нападению. Если украинцы перестанут воевать, они могут потерять свою страну", отмечает издание и добавляет, что и Украина, и ее западные союзники начинают осознавать, что это война на истощение.



Авторы материала выразили мнение, что и украинским властям и ее союзникам нужно переосмыслить военную стратегию и то, как управлять ее экономикой. "Вместо того чтобы стремиться "победить", а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела достаточную силу для ведения длительной войны и могла процветать, несмотря на нее", — отметили в издании.

Также в материале журналисты отметили, что Украине нужно мобилизовать ресурсы и изменить правила игры, поскольку новая тактика и технологии могут приблизить победу над РФ. Кроме того, по мнению журналистов украинская экономика должна перейти от зависимости от помощи к привлечению инвестиций, даже несмотря на то, что конфликт не утихает.



Также издание "Комментарии" сообщало – первые итоги визита Зеленского в США – на что стоит обратить внимание.



