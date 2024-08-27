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Война с РФ может закончиться неожиданно быстро: названо условие

Если внутри России произойдет обрушение, то война закончится очень быстро

сегодня, 13:01
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Ткачик Олеся

Российские захватчики никак не могут успокоиться и снова устроили Украине массированный ракетно-дроновый удар, отметил политолог Константин Матвиенко. При этом он уверен, что враг и дальше будет накапливать новые партии ракет и дронов. В таких условиях, убежден эксперт, Украине срочно требуется разрешение на дальнобойные удары западным оружием по его составам, генерирующим мощностям, аэродромам и другим законным военным целям.

Война с РФ может закончиться неожиданно быстро: названо условие

Война в Украине

"Наше оружие хорошее — точное и дальнобойное, но его мало, да и мощности нужно больше", — подчеркнул Матвиенко.

При этом политолог убежден, что война в РО действительно может закончиться быстро.

"Война может закончиться быстро при одном условии – обвал внутри России: инфраструктурный, финансовый, техногенный. Скорее всего, он будет комбинированным. Даже, когда черный лебедь клюнет в лысую макушку, то и тогда в рашистских властях будет множество тех, кто будет пытаться воспользоваться пусть упавшим потенциалом российского нацизма, чтобы эту власть сохранить", — считает Матвиенко.

Кроме того, он призвал помнить, что российское общество прекрасно знает, сколько адского горя оно причинило Украине.

"Рашисты понимают, что возвращение к добрососедским отношениям невозможно, а российская экономика не может существовать без логистических, минеральных, энергетических, сельскохозяйственных, человеческих ресурсов Украины. Китай, а тем более Индия, не могут и не желают быть равноправными партнерами России. Так что "этот дождь надолго", "зима близко" и "нам свое делает", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все больше россиян хотят переговоров с Украиной и прекращения войны.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dL5WnDBSvPxdNyxGmPNqyKA2w2eFZ2odNNmj5MMGQDH4tMyrSX9Vy8hKDCZdCfdFl&id=100002204104615
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