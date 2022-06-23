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Война против нашей страны может закончиться в ближайшее время: подробности от советника главы ОП

Внутренняя нестабильность, которая сейчас властвует в России, станет причиной того, что война против нашей страны закончится

сегодня, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева
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  В России, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, могут произойти психологически необратимые процессы. Их главная причина – панические настроения в самой стране, страх и внутренние конфликты.

Война против нашей страны может закончиться в ближайшее время: подробности от советника главы ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Внутренняя нестабильность, которая сейчас царит в России, может стать причиной того, что война против нашей страны закончится в ближайшее время.

Об этом сказал представитель Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопросы журналиста издания "Бабель".

"В России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. "То есть война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время", — делает свой прогноз Михаил Подоляк.

Важно, что советник главы ОП убежден, что это произойдет как следствие внутреннего разрыва в самой России. Вот это, по его словам, будет все.

При этом у этой страны для проведения затяжной войны имеются немалые запасы вооружения, поэтому военное вторжение может затянуться вплоть до истощения ресурсов той или иной страны.

Также в этой стране имеется большое количество собственных ресурсов, для жителей России не важен определенный уровень жизни. Они будут держаться немалое количество времени на так называемом подножном корме. Такое положение вещей неприемлемо для украинцев.

Важно, что, как свидетельствуют представители украинского Генштаба, в водах Черного и Азовского морей находятся пять вражеских кораблей-носителей ракет российских захватчиков. Эти корабли в любой момент могут совершить ракетные удары по украинской территории.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Экс-нардеп от Партии регионов оказался коллаборантом: подробности.


 



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Источник: https://babel.ua/texts/80366-mihaylo-podolyak-120-dniv-zhive-v-ofisi-prezidenta-yogo-kritikuye-sekretar-rnbo-danilov-a-vin-pafosno-kritikuye-zahid-rozpovidaye-pro-neobhidnu-zbroyu-i-vtrati-ukrajini-na-viyni-velike-interv-yu
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