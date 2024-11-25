Война не зашла в тупик: в США ответили, действительно ли Путин близок к захвату Донецкой области

Недавние подтвержденные достижения российских оккупантов вблизи Угледара и Великой Новоселки говорят о том, что война в Украине не зашла в тупик. В последнее время войска РФ продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, а линия фронта становится все более изменчивой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Недавние подтвержденные победы российских войск под Угледаром и Великой Новоселкой свидетельствуют о том, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области становится все более изменчивой, поскольку в последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год", – говорится в отчете.

Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

С осени 2024 года российские войска осуществляют постепенное тактическое продвижение на юго-востоке Украины. Российские войска не смогли восстановить оперативный маневр, который наблюдался в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, и нынешнее российское тактическое продвижение, хотя и происходит быстрее, чем в месяцы позиционной войны, характеризовавшие большую часть 2023 года и начало 2024 года, все еще значительно уступает темпам продвижения в марте 2022 года.

Российским войскам удалось воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, вопреки ошибочной предварительной оценке ISW, которая прогнозировала обратное.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.



