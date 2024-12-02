Война на территории России: в Минобороны РФ рассказали о нашествии дронов

В Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью дроны атаковали три области РФ и аннексированный Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Дрон

В российском ведомстве утверждают, якобы их ПВО в ночь на 2 декабря уничтожила 15 украинских беспилотников.

В частности, по данным Минобороны РФ, восемь БпЛА якобы уничтожены над территорией Курской области, четыре – над территорией Брянской области, один – над Белгородской областью, а также два – над оккупированным Крымом.

Читайте также на портале "Комментарии" — по меньшей мере 20 беспилотников атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть". Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Он отметил, что местные сообщают о минимум 14 взрывах в районе НПЗ и возникшем пожаре. Официальный Краснодар не комментирует, кроме стандартного "все сбили".

Кроме того, наблюдалось задымление в районе НПЗ, приближенного к порту.

Отметим, что Туапсе находится на расстоянии около 650 км от Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – во временно оккупированном Крыму произошел мощный удар. Сообщается о подъеме дыма в населенном пункте Витино Евпаторийского района.

Местные жители активно снимают место прилета.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал обстрелы в Крыму, отметив, что прилет, вероятно, произошел туда, где стоял С-400 россиян. А также хранились боеприпасы.



