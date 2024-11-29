В оккупированном Крыму раздался мощный взрыв: в СНБО прокомментировали

В оккупированном Крыму сегодня с утра произошел мощный удар. Сообщается о подъеме дыма в населенном пункте Витино Евпаторийского района.

Взрыв в Крыму

Местные жители активно снимают место прилета.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал обстрелы в Крыму, отметив, что прилет, вероятно, произошел туда, где стоял С-400 россиян. А также хранились боеприпасы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Горит до сих пор: Силы обороны прицельно ударили по России

В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атакам Сил обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии России.

Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

Задания выполнены подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Совместная боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается, отметили в Генштабе.