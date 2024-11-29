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Всю ночь в курортном городе России раздавались взрывы: где произошли попадания

Беспилотники атаковали еще один НПЗ в Краснодарском крае РФ

сегодня, 08:07
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в промежуток между 02:00 и 03:00 по меньшей мере 20 беспилотников атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть". Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Всю ночь в курортном городе России раздавались взрывы: где произошли попадания

Иллюстративное фото

Он отметил, что местные сообщают о минимум 14 взрывах в районе НПЗ и возникшем пожаре. Официальный Краснодар не комментирует, кроме стандартного "все сбили".

Кроме того, наблюдалось задымление в районе НПЗ, приближенного к порту.

Отметим, что Туапсе находится на расстоянии около 650 км от Украины.

Всю ночь в курортном городе России раздавались взрывы: где произошли попадания - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью территорию РФ атаковали около 50 беспилотников

Традиционно в российском ведомстве заверили, что якобы их ПВО уничтожило 47 беспилотников. В частности, говорится в сообщении, 29 БПЛА якобы уничтожены над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и одна – над оккупированным Крымом.

При этом в сети пишут об очень большом количестве дронов над Ростовской областью РФ. В соцсети сообщили о пожаре на нефтебазе в пригороде Каменск-Шахтинского. Эту информацию в Telegram также подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников. По его словам, эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.

В то же время, российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Отмечается, что это нефтебаза "Атлас", которую летом поразили украинские беспилотники. Впоследствии Слюсарь фактически подтвердил "большой пожар на промообъекте в Каменском районе".



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