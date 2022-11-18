Война может закончиться раньше: у Зеленского назвали важный фактор

Война в Украине может закончиться еще до того, как ВСУ военным путем освободят свои земли от оккупанта. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Флаг Украины. Фото:: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что чуть меньше года назад шли разговоры о том, что Украина точно не устоит против российской агрессии, но все оказалось совсем не так. Сегодня позади больше 9 месяцев со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину, но Украина не только устояла, но и отбила ряд атак страны-агрессора. Сегодня ВСУ продолжают успешное контрнаступление и освобождают ранее захваченные Россией территории.

"Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить – маловероятно, велика вероятность того или иного события", — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что нужно смотреть на конкретные события на фронте и на конкретные поставки вооружения. Учитывая все это можно с уверенностью сказать, что Украина не остановится и продолжит свое контрнаступление.

По словам советника главы ОП, если российские захватчики потеряют какой-нибудь крупный город, который с 2014 года находился под оккупацией, то падение такого символа приведет к необратимым процессам среди политической элиты и общества в России.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине затягивается: чего ожидать в скором будущем – стихнут ли боевые действия с приближением зимы. Эксперты разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!