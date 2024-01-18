"Война до последнего украинца": Арестович сделал новое скандальное заявление

По словам скандального экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, страны Запада не готовы к войне с РФ, тогда как на территории Украины война будет продолжаться "до последнего украинца".

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Об этом он заявил на своем ютуб-канале.

Бывший советник ОП озвучил тезис, что "Украина стоит перед угрозой так называемого "парагвайского сценария".

"Напомню, в 19 веке в Парагвае была война, это государство отчаянно воевало и даже победило, но у них не стало 70% мужского населения. Была уничтожена промышленность и они даже вводили многоженство. И если вы считаете, что ценой за аплодисменты в Давосе есть "парагвайский вариант", так я не согласен", — заявляет Алексей Арестович.

Политик придерживается мнения, что жители Украины заплатят своей жизнью за курс на вступление в ЕС и НАТО.

"Сейчас народ платит за курс на ЕС и НАТО, у которых нет желания нас туда принимать, а у нас нет возможности защитить такую политику. Для меня это – преступление против народа. Я давал присягу народу Украины, можете меня считать изменником. Но политика похода на ЕС и НАТО у нас не обеспечена, для нас цена вступления в ЕС и НАТО – это война с Россией. Если ЕС и НАТО нас примут – будут иметь войну с РФ. Мероприятие не готово за это платить", — продолжил он.

Алексей Арестович отметил, что на Западе не готовы к войне, но, по его мнению, некоторые страны хотят, чтобы она продолжалась.

"Наша позиция – война до последнего украинца", – убежден бывший советник ОП.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович заявил об изменении своей риторики по поводу войны . Популярный блоггер и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что период устрашения с его стороны закончился. Причиной этого бывший советник Офиса президента назвал массовый ракетный удар по Украине 29 марта.