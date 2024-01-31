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Восстановить судоходство в Черном море можно. Что для этого нужно сделать

Украина может восстановить судоходство в северо-западной части Черного моря с помощью истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, сказал в интервью Freedom капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко, пишут «Комментарии»

31 января 2024, 14:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне считают одной из самых серьезных своих неудач тот факт, что Украина имеет выход к Черному морю, заявил Андрей Рыженко. По его словам, оккупанты ставят себе задачу полностью его перекрыть.

Восстановить судоходство в Черном море можно. Что для этого нужно сделать

В этом вопросе должны помочь союзники

Тем не менее, эксперт уверен, что Украина может полностью восстановить судоходство в северо-западной части Черного моря, но нужно, чтобы союзники передали Киеву истребители F-16.

"Я думаю, с приходом самолетов F-16, с передачей нам более мощных ракет увеличенного радиуса действия, я имею в виду ATACMS, потом получение нами небольших катеров, про которые говорило руководство Великобритании, то есть это амфибийные катера, возможно, ракетные, — это даст возможность нам как раз эти задачи решить и окончательно максимально ограничить противника в возможностях по нам стрелять",
— сказал Рыженко.

По его словам, такие действия смогут обеспечить Украине возможность перевозить 100-150 млн тонн грузов.

Как писали "Комментарии", Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными силами, выполнявшими задачи. В настоящее время украинские моряки продолжают обучение за рубежом и активно готовятся к тому времени, когда, в конце концов, угроза российского оккупационного флота будет обезврежена, и украинскую акваторию можно будет разминировать.




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Источник: https://uatv.ua/
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