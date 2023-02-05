Восстание русских солдат. Кремль отправил спецназ

На временно оккупированные территории Украины в Донецкую область прибыл российский отряд специального назначения. Главная задача кремлевского спецназа – это подавление восстания среди солдат в русской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.

Российский отряд специального назначения. Фото из открытых источников

Во время эфира телемарафона "Единые новости" представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что на временно оккупированные территории Донбасса приехал российский отряд быстрого реагирования "СОБР", входящий в состав Росгвардии. Цель спецотряда – остановить восстание среди российских военных.

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"На Донецком направлении стало известно, что с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с плохим психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", — сообщает пресс-секретарь Сил обороны Таврического. направлении.

Дмитрашковский отмечает, что вблизи Угледара россияне потерпели неудачу, поэтому 10 из них решили показаться украинским военным. Российский спецотряд прибыл, чтобы уменьшить количество солдат РФ, которые планируют сдаться в плен.

"Недавно в районе Угледара морские пехотинцы попытались штурмовать наши позиции, но потерпели неудачу. После этого 10 человек из этого подразделения сдались в плен", — отмечает Дмитрашковский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму украинское движение сопротивления ликвидировало двух важных российских офицеров Росгвардии.

Также "Комментарии" писали, что медийный "солдат Путина" указал новую цель для российского вторжения.