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Восприняли свой треск за наш: в Минобороны снова потролили оккупантов

В Минобороны отметили, все покажет время и наша выдержка

сегодня, 12:30
Автор:

Кравцев Сергей
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В России заявляют, что контрнаступление Вооруженных сил Украины под Херсоном якобы "с треском провалилось". Однако оккупанты восприняли свой треск за украинский. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на общенациональный телемарафон.

Восприняли свой треск за наш: в Минобороны снова потролили оккупантов

Министерство обороны Украины. Фото: из открытых источников

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, наверное. Поэтому не услышали истинного положения дел. Все покажет время и наша выдержка", — заявила Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинское наступление якобы провалилось и нет необходимости переживать и волноваться.

"Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", — заявили в российском оборонном ведомстве.

29 августа украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — россиянам тяжело снабжать и укреплять свои позиции живой силой и техникой, что способствует украинским наземным контрнаступлениям. Россияне на украинские удары реагируют пока хаотично.                                                                    

Также издание "Комментарии" сообщало — пятое заседание Контактной группы по обороне Украины (также известно, как формат "Рамштайн") состоится 8 сентября в Германии, сообщает командование Воздушных сил США в Европе. Какие ожидания от этой встречи? Могут ли быть какие-то кардинальные перемены в поддержке Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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