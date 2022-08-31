Восприняли свой треск за наш: в Минобороны снова потролили оккупантов

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Кравцев Сергей
В России заявляют, что контрнаступление Вооруженных сил Украины под Херсоном якобы "с треском провалилось". Однако оккупанты восприняли свой треск за украинский. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на общенациональный телемарафон.
Министерство обороны Украины. Фото: из открытых источников
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинское наступление якобы провалилось и нет необходимости переживать и волноваться.
29 августа украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — россиянам тяжело снабжать и укреплять свои позиции живой силой и техникой, что способствует украинским наземным контрнаступлениям. Россияне на украинские удары реагируют пока хаотично.
Также издание "Комментарии" сообщало — пятое заседание Контактной группы по обороне Украины (также известно, как формат "Рамштайн") состоится 8 сентября в Германии, сообщает командование Воздушных сил США в Европе. Какие ожидания от этой встречи? Могут ли быть какие-то кардинальные перемены в поддержке Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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