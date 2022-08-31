В США рассказали, что заставило оккупантов менять приоритеты в войне

Россиянам тяжело снабжать и укреплять свои позиции живой силой и техникой, что способствует украинским наземным контрнаступлениям. Россияне на украинские удары реагируют пока хаотично. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, Кремль может воспользоваться молчанием Украины о ходе операции, чтобы представить усилия ВСУ в ложном свете как "провальные" и подорвать общественное доверие к их перспективам.

В то же время британская разведка сообщает, что украинским военным удалось местами сдвинуть линию фронта на юге и РФ, скорее всего, попытается усиливать эти участки резервными подразделениями.

"Украинские силы подвинули линию фронта назад в некоторых местах, воспользовавшись тем, что российская линия обороны там относительно неплотная. Согласно своим доктринам, РФ сейчас вероятно попытается "затыкать дыры" с помощью специальных мобильных резервных групп. Среди них, скорее всего, будут некоторые из восточной группировки войск", — говорится в обзоре.

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