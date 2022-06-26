Воскресные обстрелы Киева: сколько людей пострадало от агрессии врага

После утренних взрывов в столице, в многоэтажном доме, куда последовал удар российской ракеты, спасательная служба обнаружила одного погибшего.

В киевской многоэтажке есть пострадавшие (фото t.me/vitaliy_klitschko)

Об этом сообщает Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram .

Мэр Киева добавил, что спасательно-поисковые работы в этой многоэтажке, куда сегодня попала вражеская ракета, продолжаются.

"В настоящее время обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жильцов дома. Четыре из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое — с легкими травмами — будут лечиться амбулаторно", — сообщил Виталий Кличко.

Также, по его словам, киевские врачи малую киевлянку прооперировали. Теперь ее состояние стабильное, и угроз для жизни нет. Мать маленькой пациентки также стала жертвой ракетного удара и имеет травмы средней тяжести.

К слову, сегодня утром под обстрелы российских ракет попали жители Шевченковского района города Киева. Спасатели вытащили из-под завалов многоэтажки 7-летнюю девочку. Они вовремя спасли и ее маму, 38-летнюю гражданку России, женщину прижала завалившаяся бетонная плита. В медицинское учреждение завезли четырех пострадавших киевлян.

Другая вражеская ракета, которую выпустили военнослужащие России на город, попала в детский сад в этом же столичном районе.

Как рассказал руководитель прессслужбы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, воскресные ракетные удары по Киеву осуществлялись военными РФ с территории Каспийского моря ракетами Х-101. Это очень прицельные и дорогие ракеты, которые сегодня имеет на своем вооружении вражеская армия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ядерный терроризм: показали, как ракета России очень низко пролетела над Южноукраинской АЭС.

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