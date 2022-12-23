Восемь задач дипломатам выдал Зеленский

Главные восемь задач на следующий год Глава государства обнародовал в своем обращении к дипломатам в рамках совещания послов 23 декабря, пишут "Комментарии". Реализация задач на дипломатическом фронте должна стать частью украинской победы.



Зеленский объявил главные задачи дипломатам

" Где бы ни руководители и руководители дипломатических представительств жили и работали за границей, все равно должны жить в Украине и Украине. Где бы ни находились в командировках, все равно должны быть с Украиной и чувствовать украинцев ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Первым заданием Президент Украины определил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Вторым – подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов для нашего государства. Третьим — работа над обновленными оборонными и потребностями безопасности. Четвертое – восстановление украинской энергетики и удовлетворение потребностей страны в восстановлении после массированных ударов российской армии и реализация Fast Recovery Plan. Для этого Президент призвал дипломатов сотрудничать с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами. Пятая задача – обеспечить новые санкционные пакеты против РФ, чтобы государство-террорист испытало реальное давление. Шестое – работа над поддержкой стран трибунала по преступлению агрессии и ответственности военных преступников. Седьмое – помогать находить и блокировать активы России и связанных с государством-террористом лиц на территории стран пребывания. Чтобы эти средства были направлены на восстановление нашего государства. Восьмой задачей Владимир Зеленский определил "поддержку наших людей не просто настолько, насколько можете, а гораздо больше".

"Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в Украину, и чтобы все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены. Украинская идентичность, украинские культурные, образовательные, информационные и социальные нужды должны быть удовлетворены", — отметил Президент.

Также он анонсировал создание Украинского агентства международной помощи, которое поможет другим странам, в том числе в цифровой сфере и в сфере продовольственной безопасности. Особое внимание Зеленский уделил работе по африканскому направлению, в следующем году запланировано открытие посольств Украины в 10 странах Африки.

" Нужно вывести на новый уровень возможности Украины во внешней политике чрезвычайных ситуаций. Нам нужен такой инструмент, который позволит Украине быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым всем, в нашей помощи должны быть все. Для этого готовим создание Украинского агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами ", – добавляет Зеленский.

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