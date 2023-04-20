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"Восемь метров от меня и я смотрю на его лицо": бои в Бахмуте

Бойцу прославленной 3 штурмовой бригады всего 18 лет

сегодня, 14:40
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Автор:

Константин Куликов








18-летний боец с позывным "Малой" третьей штурмовой бригады, участвующей в боях за Бахмут, рассказал о близких контактных боях с вагнеровцами. Подробности боев сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео журналиста Юрия Бутусова.

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По словам бойца, его мотивация двойная, поскольку он родом из Запорожской области – мечтает освободить родной край от врага. В боях за Бахмут его окоп от позиций врага отделяли всего 8 метров.


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— Я вижу его лицо, его каску... Как раз в этот момент, враг начал стрелять в наш окоп, а нам поднесли РПГ... Я подождал, пока он достреляет, выглянул и выстрелил в него — попал в тело. Он упал в свой блиндаж, и я слышал его крики о том, что ему очень плохо и его надо вытаскивать оттуда. Я понял, что его нельзя "отпускать" — подполз к их окопу и забросил ему гранаты. Их вещи взлетели на ветки, — рассказал "Малой".

По его словам, после этого противник отступил.

— После этого я вижу русского, стоящего без каски и броника, смотрящего на меня, — говорит "Малой". — Я показываю ему *ак и прячусь, слышу, как он начинает в мое прежнее расположение стрелять. Что делать? "Кабачок" в РПГ и в него выстрелил.

По словам молодого бойца, он провел четыре дня на одной позиции и два дня на другой позиции. При использовании РПГ азовец рекомендует одевать шлем с "ушами" и наушники, чтобы оберегать собственный слух.

— Без наушников потом еще три-четыре дня у тебя звенит в ушах и ты ничего не можешь с этим поделать, — говорит "Малой".

По его словам, на боевых позициях тяжелее всего недосып — в Бахмуте он спал по два часа в сутки.

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