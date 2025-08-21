Вопрос территорий: Зеленский назвал «красные линии», которые он не перешагнет

Владимир Зеленский заявил, что он не готов пересматривать свою позицию и отказываться от украинских территорий, принимая условия Кремля. Юридически Киев не признает оккупацию. Такое заявление президент озвучил в интервью украинским СМИ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Глава государства пояснил, когда разговор идет о "красных линиях" для Украины, то необходимо понимать, на что на самом деле способна Россия. Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он объяснил ему, что с начала полномасштабной войны РФ оккупировала не 69% Донецкой области, а ее треть, еще около одной третьей области и Крым был захвачен до 2022 года.

"Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, — это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", — сказал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря мирному соглашению, Украина получит много территорий, а также перестанет терять людей на войне. По словам Трампа, нельзя воевать со страной, которая в десять раз больше вашей.

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News. Журналистка спросила президента США подробнее о переговорах, в частности обсуждались ли с президентом Украины и европейскими представителями варианты обмена территориями. В ответ Трамп заявил, что Украина может получить множество своих земель.

"Они понимают, смотрите, все могут строить уловки и так далее, но знаете, Украина вернет свою жизнь, они перестанут терять людей повсюду и получат много территории", — сказал Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – освобождаем украинскую территорию: Сырский сделал обнадеживающее заявление о ситуации на фронте.




