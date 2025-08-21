Вопрос территорий: Зеленский назвал «красные линии», которые он не перешагнет

Рубрики
Владимир Зеленский заявил, что он не готов пересматривать свою позицию и отказываться от украинских территорий, принимая условия Кремля. Юридически Киев не признает оккупацию. Такое заявление президент озвучил в интервью украинским СМИ.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Глава государства пояснил, когда разговор идет о "красных линиях" для Украины, то необходимо понимать, на что на самом деле способна Россия. Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он объяснил ему, что с начала полномасштабной войны РФ оккупировала не 69% Донецкой области, а ее треть, еще около одной третьей области и Крым был захвачен до 2022 года.
