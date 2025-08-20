Освобождаем украинскую территорию: Сырский сделал обнадеживающее заявление о ситуации на фронте

Российская пропаганда пытается распространять лживые тезисы о том, что ВСУ не могут сдержать натиск российских войск. На самом деле это не так. И ВСУ способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению, уничтожая врага и освобождая украинскую территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление", — отметил главнокомандующий ВСУ.

При этом Александр Сырский отметил, что на сегодняшний день самыми горячими направлениями на остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское направления. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, в частности на Лиманском направлении.

По его словам, Силы обороны ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия.

"Плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более детальную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе докладов принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", — добавил главком.

