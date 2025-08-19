"Украина получит много территорий": Трамп сделал обнадеживающее заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря мирному соглашению, Украина получит много территорий, а также перестанет терять людей на войне. По словам Трампа, нельзя воевать со страной, которая в десять раз больше вашей.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News. Журналистка спросила президента США подробнее о переговорах, в частности обсуждались ли с президентом Украины и европейскими представителями варианты обмена территориями. В ответ Трамп заявил, что Украина может получить множество своих земель.

"Они понимают, смотрите, все могут строить уловки и так далее, но знаете, Украина вернет свою жизнь, они перестанут терять людей повсюду и получат много территории", — сказал Трамп.

Однако президент США добавил, что Украина не может долго воевать с Россией. По словам Трампа, "Украина была своеобразным буфером между Россией и остальной Европой. Все шло хорошо, пока не вмешался Байден".

"Но это была война, и Россия — мощное военное государство. Людям это нравится или нет, это мощная страна, намного больше. Это война, которая не должна была быть начата — так не делают, не воюют со страной, которая в десять раз больше вас", — указал Трамп.

Напомним, что Трамп ранее настаивал на обмене территориями, однако после встречи с Зеленским заявил, что этот вопрос будет решаться на переговорах лидеров Украины и РФ.

