Вооруженные Силы Украины могут зайти в Крым уже в этом месяце, - военный эксперт

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Белоокая Ира
Такое мнение в телеэфире высказал военный эксперт Роман Свитан, пишут "Комментарии".
Роман Свитан. Фото из открытых источников
По его словам, оккупанты прогнозируют такое развитие событий в ближайшее время, поэтому они могут прибегнуть к подрыву завода "Крымский титан" в Армянске. Чтобы таким образом замедлить продвижение ВСУ в северной части Крыма.
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В то же время зайти в Донецк украинские защитники могут уже в ближайшие дни.
Читайте на сайте "Комментарии", — Украинские военные готовы к контрнаступлению, однако есть нюанс: генерал из США оценил способности ВСУ Вооруженные Силы Украины готовы к наступательным действиям на фронте, однако не следует надеяться, что война закончится уже завтра или в другой день. В этом убежден руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По мнению генерала, украинское войско свидетельствует о готовности к важным наступательным боям, однако противостояние между Украиной и Россией может продолжаться еще долго.
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