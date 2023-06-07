Вооруженные Силы Украины могут зайти в Крым уже в этом месяце, - военный эксперт

Такое мнение в телеэфире высказал военный эксперт Роман Свитан, пишут "Комментарии".



Роман Свитан. Фото из открытых источников

По его словам, оккупанты прогнозируют такое развитие событий в ближайшее время, поэтому они могут прибегнуть к подрыву завода "Крымский титан" в Армянске. Чтобы таким образом замедлить продвижение ВСУ в северной части Крыма.

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"Если уже начали минировать подходы к крымскому "Титану"... и делают это сейчас, значит они ждут. Ну буквально недели. Никто не будет за год миновать то, на чем сам сидишь, нет смысла даже через месяц. Они точно знают что не удержат украинские войска, если те пойдут на прорыв", – убежден Свитан.

В то же время зайти в Донецк украинские защитники могут уже в ближайшие дни.

"А в Донецк можно заскочить хоть завтра. В Донецк там рядом, там несколько километров осталось. Ну по крайней мере до черты города. А вот уже двигаться по Донбассу со стороны Донецка в сторону Луганска- это стопроцентно не стоит делать без авиации. Так как это агломерация, это высоты – там очень много рубежей, и без авиации лучше по горам, даже по таким разрушенным, как Донецкий кряж, не стоит наступать", – считает эксперт.

Читайте на сайте "Комментарии", — Украинские военные готовы к контрнаступлению, однако есть нюанс: генерал из США оценил способности ВСУ Вооруженные Силы Украины готовы к наступательным действиям на фронте, однако не следует надеяться, что война закончится уже завтра или в другой день. В этом убежден руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По мнению генерала, украинское войско свидетельствует о готовности к важным наступательным боям, однако противостояние между Украиной и Россией может продолжаться еще долго.





