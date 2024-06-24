Волонтер об армии: Если мы не начнем беречь жизнь наших людей, они просто кончатся

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Ткачик Олеся
Как отметил волонтер Сергей Стерненко, все армии мира, так или иначе, в своей истории сталкиваются с одинаковыми проблемами. По его словам, одним из самых распространенных является отношение отдельных командиров к личному составу с пренебрежением и так, будто это просто затратный ресурс.
Сергей Стерненко
Впрочем, по его словам, с такой же проблемой в свое время столкнулась также армия США. В частности, говорит он, во время войны во Вьетнаме широкую популярность приобрело такое явление, как "фрегинг" — это когда солдаты ручными гранатами убивали некоторых своих командиров, чтобы заставить систему ценить личный состав.
По его мнению, о таких горе-командиров должны быть не тысячи публикаций и нулевая реакция, а реальные наказания.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что плохо зарекомендовавшие себя военные в 2014 и 2022 годах не понесли наказание. Более того, они сейчас чувствуют себя в армии комфортно и занимаются реваншом.
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