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Волонтер об армии: Если мы не начнем беречь жизнь наших людей, они просто кончатся

Волонтер Сергей Стерненко рассказал о том, что некоторые командиры относятся к военным, как «к расходному ресурсу»

24 июня 2024, 15:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил волонтер Сергей Стерненко, все армии мира, так или иначе, в своей истории сталкиваются с одинаковыми проблемами. По его словам, одним из самых распространенных является отношение отдельных командиров к личному составу с пренебрежением и так, будто это просто затратный ресурс.

Волонтер об армии: Если мы не начнем беречь жизнь наших людей, они просто кончатся

Сергей Стерненко

"Очень сильно прогрессирует эта болезнь у нашего врага. К сожалению, хоть и в меньшей степени, но есть это явление и у нас", — отметил Стерненко.

Впрочем, по его словам, с такой же проблемой в свое время столкнулась также армия США. В частности, говорит он, во время войны во Вьетнаме широкую популярность приобрело такое явление, как "фрегинг" — это когда солдаты ручными гранатами убивали некоторых своих командиров, чтобы заставить систему ценить личный состав.

"Безусловно, фрегинг это незаконный метод борьбы с системными злоупотреблениями и является преступлением по нормам Уголовного кодекса. Нашему войску такие методы не нужны. Но нам нужны перемены. Срочные и качественные. Командующие, которые плюют на жизнь солдата, должны быть лишены званий и должностей и нести уголовную ответственность", — отметил Стерненко.

По его мнению, о таких горе-командиров должны быть не тысячи публикаций и нулевая реакция, а реальные наказания.

"Если мы не начнем беречь жизнь наших людей, они просто кончатся. А вместе с тем закончится и Украина. Просто потому, что человеческого ресурса у россиян гораздо больше. Мы по пути к катастрофе. Да еще не поздно все изменить. Либо мы изменимся, либо погибнем", — заявил Стерненко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что плохо зарекомендовавшие себя военные в 2014 и 2022 годах не понесли наказание. Более того, они сейчас чувствуют себя в армии комфортно и занимаются реваншом.




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Источник: https://www.facebook.com/sternenko/posts/pfbid0X2BwGkj6CaSjrGMLRgnRR4pMKTnjRwzksaKi3kZ6C8MQdru3aMQdd2gwsM6B2gJPl
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