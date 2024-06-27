Волчанский котел: ВСУ предложило оккупантам три сценария разрешения ситуации

В Волчанске Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Ситуация на фронте остается изменчивой, и заблокированные российские оккупанты вынуждены будут сдаться или погибнуть, сообщил представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Волчанск

По его словам, за прошедшие сутки враг усилил наступательные действия на Харьковском направлении, ища способы прорвать украинскую оборону и выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. Привлекая штурмовые отряды 153 танкового полка и 47 танковой дивизии, противник пытался атаковать жилые районы города Волчанск, но был отвергнут, отметил Саранцев.

Он подчеркнул, что боевые столкновения в Волчанске продолжаются, и ситуация меняется каждый час.

"Что касается ситуации с российскими подразделениями на агрегатном заводе, то я предпочел бы, чтобы мы прекратили создавать этот миф мучеников Волчанская, поскольку мы только способствуем героизации тех оккупантов, которые там находятся. У них сейчас есть три варианта действий: сдаться украинским военным в плен" и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом божьим. В реализации всех трех вариантов мы готовы максимально содействовать", — сказал Саранцев.

Он также сообщил об единичных перемещениях оккупантов между населенными пунктами Глубокое и Лукьянцы с целью эвакуации раненых и пополнения материально-технических средств.

За прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений, во время которых враг нанес 16 авиационных ударов с использованием 23 корректированных авиационных бомб (КАБов) и совершил 21 атаку дронами-камикадзе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупант максимально облажались на Харьковском направлении.



