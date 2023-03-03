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Воины ВСУ уничтожили секретный комплекс ФСБ РФ (ФОТО)

Украинская армия сбила российский засекреченный беспилотный комплекс "Картограф", использующий ФСБ по важным направлениям для разведки на фронте.

сегодня, 13:10
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Автор:

Slava Kot

Украинцы бойцы продолжают наносить врагу потери в технике. В этот раз воины Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили российский беспилотный комплекс "Картограф", используемый ФСБ РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Воины ВСУ уничтожили секретный комплекс ФСБ РФ (ФОТО)

Украинские военные сбили русский секретный комплекс. Фото из открытых источников

Как сообщает офицер подразделения Десантно-штурмовых войск, российский беспилотный аппарат "Картограф" использует Федеральную службу безопасности РФ для проведения разведки на ключевых направлениях военных действий в Украине.


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Секретный разведывательный дрон был создан в 2010 году для нужд ФСБ РФ. Российские войска его использовали в Сирии и Украине. Беспилотный комплекс имеет 12 объективов, тепловизор и может оперативно создать план местности и передать его военным РФ. Беспилотник имеет синий корпус, который должен был делать дрон невидимым для человеческого глаза.

Посмотреть удачную работу украинских сил, сбивших секретный беспилотный комплекс "Картограф" можно ниже:

Разведывательный аппарат является засекреченной техникой в РФ, а название "Картограф" является неофициальным и получено от украинских военных. Российскую секретную разработку впервые сбили ВСУ в Украине в 2014 году над Донецком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получит футуристическое оружие . Правительство Германии заказало у оборонной компании для Украины новейшую систему противовоздушной обороны Skynex.

Также "Комментарии" писали о британской разведке, которая обратила внимание на фактор, который предпочтет ВСУ в направлении Бахмута. Как оказалось, это теплая погода, которая создаст бездорожье для российской тяжелой техники.



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Источник: https://t.me/ua_dshv/1062
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