Воины ВСУ уничтожили секретный комплекс ФСБ РФ (ФОТО)

Украинцы бойцы продолжают наносить врагу потери в технике. В этот раз воины Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили российский беспилотный комплекс "Картограф", используемый ФСБ РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Украинские военные сбили русский секретный комплекс. Фото из открытых источников

Как сообщает офицер подразделения Десантно-штурмовых войск, российский беспилотный аппарат "Картограф" использует Федеральную службу безопасности РФ для проведения разведки на ключевых направлениях военных действий в Украине.

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Секретный разведывательный дрон был создан в 2010 году для нужд ФСБ РФ. Российские войска его использовали в Сирии и Украине. Беспилотный комплекс имеет 12 объективов, тепловизор и может оперативно создать план местности и передать его военным РФ. Беспилотник имеет синий корпус, который должен был делать дрон невидимым для человеческого глаза.

Посмотреть удачную работу украинских сил, сбивших секретный беспилотный комплекс "Картограф" можно ниже:

Разведывательный аппарат является засекреченной техникой в РФ, а название "Картограф" является неофициальным и получено от украинских военных. Российскую секретную разработку впервые сбили ВСУ в Украине в 2014 году над Донецком.

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Также "Комментарии" писали о британской разведке, которая обратила внимание на фактор, который предпочтет ВСУ в направлении Бахмута. Как оказалось, это теплая погода, которая создаст бездорожье для российской тяжелой техники.