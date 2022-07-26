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Vogue показал новую обложку с Еленой Зеленской и фото президентских супругов

Пользователи сети засыпали президентскую пару комплиментами

сегодня, 18:49
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный глянцевый журнал Vogue презентовал новую обложку с первой леди Украины Еленой Зеленской, а также показал две фотографии президентских супругов.

Vogue показал новую обложку с Еленой Зеленской и фото президентских супругов

Елена и Владимир Зеленские (фото из открытых источников)

Фото было сделано легендарным фотографом Энни Лейбовиц, которая в июле приезжала в Украину.

"Это были самые ужасные месяцы в моей жизни и в жизни каждого украинца. Мы с нетерпением ждем победы. Мы не сомневаемся, что победим. И это то, что держит нас дальше", – сказала Елена Зеленская журналистам Vogue во время своего интервью в Киеве.

Пользователи социальной сети уже также успели оценить новую фотосессию Елены Зеленской и президентских супругов. Фоловеры в комментариях отметили, что фотографии передают всю силу их любви, которая всегда помогает победить зло.

Vogue показал новую обложку с Еленой Зеленской и фото президентских супругов - фото 2
Vogue показал новую обложку с Еленой Зеленской и фото президентских супругов - фото 3
Vogue показал новую обложку с Еленой Зеленской и фото президентских супругов - фото 4
Vogue показал новую обложку с Еленой Зеленской и фото президентских супругов - фото 5

Напомним, что "Комментарии информировали о том, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее мужчина все время был человеком, на которого когда-либо можно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленская показала Давосу, как выглядят разрушенные России украинские города. Первая леди Украины Елена Зеленская во время онлайн-сессии в Украинском доме в Давосе показала, как выглядят разрушенные города — Мариуполь, Ирпень, Харьков, Северодонецк. Супруга главы государства показала жуткие фото, где видны последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину.


 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CgeYv23AQ69/?hl=ru
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