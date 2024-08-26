"Воевать придется долго": командующий спецсилами ВСУ, ответил, когда закончится война

Командующий Силами специальных операций бригадный генерал Александр Трепак прокомментировал вопрос о продолжительности войны, которую начала Россия против Украины.

Александр Трепак ответил, когда закончится война (фото из открытых источников)

"Бои продлятся еще долго, а наказывать российских преступников придется еще больше времени. Но ССО умеют хорошо планировать, чтобы времени хватило на все необходимые дела", — подчеркнул он в публикации Liga.net.

Также Трепак отметил, что важные изменения в стране возможны благодаря ее гражданам. Никто другой, кроме них самих, не сможет построить свою жизнь в своем государстве. Поэтому все больше людей должны понять, достаточно ли они делают, чтобы Украина выдержала эту войну с Россией.

"Многие должны признаться себе, что боятся надеть военную форму и заменить мирную жизнь на военную службу. Но страх присущ каждому человеку. Многие люди должны осознать: наша жизнь никогда не вернется к тому, что было до вторжения", — уверен он.

Трепак также подчеркнул, что успех ССО и в целом ВСУ зависит от тех людей, которые хотят жить в свободной стране, соблюдая свои законы. Чем больше украинцев присоединится к войску, тем быстрее удастся одолеть врага.

"Нам не нужны супергерои без страха, нам нужны те, кто понимает, что без усилий Украина рискует стать просто окраиной Европы, а украинцы могут исчезнуть как нация", — подытожил Трепак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда закончится война в Украине: "мощный" прогноз Жданова . Полковник запаса ВСУ и популярный военный обозреватель Олег Жданов в августе 2023 сделал прогноз и назвал крайний срок окончания войны в Украине. По словам Жданова, это должно было произойти ко Дню Независимости Украины в 2024 году.