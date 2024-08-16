Военный жестко обратился к критикам Курской операции: к чему призывал

Военный Александр Карпьюк жестко обратился ко всем тем людям, которые бегают с фразами "зачем тот Курск, посмотрите на Покровск, там что-то надо делать" с вопросом зачем они это делают.

Война в Украине

"Вы чего добиваетесь? Чтобы подразделения сняли с Курска и перебросили в Покровск? Вы знаете как после этого организовать здесь линию обороны оставшимися подразделениями (напоминаю, наступление на Сумы у пигдогов по планам следующее после наступления на Харьковском направлении, у них просто людей не хватило в этот раз зайти)? Напомним, Сумы на дистанции в 30 км от границы с РФ. Областной центр. То есть ты можешь обстреливать Пионами центр Сум, даже не перейдя границу. Да, Сумы на дистанции ствольной артиллерии до пигдогов, вам никто не сказал?" – спрашивает военный.

При этом его возмущает, что некоторые так называемые украинские эксперты в унисон с российской пропагандой критикуют действия военного командования и рассказывают о том, что операцию в Курской области не нужно было начинать.

"Я из Покровского направления. Моя бригада стоит от Карловки до Красногоровки. Мы в яме. Мы в полуокружении. И так уже два года. 59-ая бригада зашла в Донецкую область сразу после Херсонской операции, ее даже на восстановление не выводили. Это бригада, у которой тотемное животное – это дохлая лошадь из турецкой пословицы. И мы стоим. Пока можем", — подчеркнул Карпьюк .

По его словам, ситуация в Покровском направлении зависит от желания поменять подразделения во время активного наступления россиян. 115 бригада, которую поставили на Очеретино, не справились с заменой личного состава на позициях и сдала наибольший укрепрайон в этом направлении, нарушив всю систему обороны.

"Если вы посмотрите на развитие событий, то увидеть как щупальце со стороны Очеретино прошло диагонально от линии укрепления по жд-направлению, в очень неудобном для обороны городе, и сейчас встала перед Мариновкой и Перед Гродовкой и другими городами, где успели выкопать укрепления. Всем на*рать, что мы там делали, что это направление очень удобно для пигдогов сейчас, потому что они бросают в жерло войны людей там в таких количествах, у них там организован плацдарм с поддержкой большой крепости Донецка, что для того, чтобы им противодействовать, нам нужно накопить такое же количество для мясного отражения штурмов", — говорит военный.

Он не понимает призывов отдельных украинцев, которые, очевидно, считают, что надо все войска снять с линии и забросить в мясорубку, как когда-то в Бахмут. При этом, добавил военный, забросить большую группировку войск в место, где все пристреляно, где сильнейший российский РЭБ, и самая оперативная осведомленность в районе.

"Ситуация на Покровске сложная. Враг несет потери, но все равно идет вперед. Когда у тебя безлимит человеческой силы, а тебя прикрывает летняя зеленка, чтобы ты мог проскальзывать в посадках по большому фронту – такое очень сложно останавливать. Я не считаю, что успех Курской области перекроет потерю Покровска, я считаю, что за Покровск надо драться и отбивать его", — заявил военный

По его словам, битва за Покровск будет через пару месяцев, и нужно уже менять предпосылки фронта, для того чтобы изменить ситуацию в Донецкой области, вернуть хотя бы часть захваченных земель, как мы делали в 2023 году после наступления россиян.

Это делается. Не знаю, правильно или не правильно. Посмотрим. Мне многое не нравится в том, что есть. Но первое что мне не нравится – это когда пи*дят под руку люди, которые считают, что могут поднимать свою самооценку истерическими указаниями куда воевать. Это уже так за*бало, вы бы знали", — отметил военный.

Кроме того, он пригласил всех этих людей, которые говорят о необходимости защиты Покровска присоединиться к его бригаде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда будет решаться судьба Покровска.



