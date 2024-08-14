Когда решится судьба Покровска и Мирнограда: названы сроки

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Ткачик Олеся
Ситуация на фронте в Украине тяжелая, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, уже в ближайшее время будет известна судьба городов, которые отчаянно пытаются захватить российские оккупанты.
Покровск
Впрочем, по его словам, линия фронта стабильна, замечено перемещение подразделений оккупационных войск на Курскую область.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытаются выйти на административные границы Донецкой области. При этом, как отмечают эксперты, целью №1 для россиян сейчас Покровск.
Как заявила Анастасия Блищик, представитель 47-й отдельной механизированной бригады, российские силы находятся на расстоянии до 15 километров от Покровска, который является их главной целью. По ее словам, оккупанты продолжают наступательные действия на Покровском направлении, используя артиллерию и совершая террористические атаки с помощью КАБов и ракетных ударов. В то же время, по ее словам, наблюдается перемещение российских сил в Курскую область, но основные силы остаются сосредоточенными на Покровском направлении.
Впрочем, эксперты говорят о том, что российское командование не решится снять своих военных с Торецкого и Покровского направлений, чтобы перебросить их в Курскую область. Есть мнение, что до тех пор, пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно — гасить курский кризис и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать или, по крайней мере, тянуть с этим — "до последнего".
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