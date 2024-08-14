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Когда решится судьба Покровска и Мирнограда: названы сроки

Ситуация на фронте в Украине крайне напряженная

сегодня, 10:23
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Ткачик Олеся

Ситуация на фронте в Украине тяжелая, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, уже в ближайшее время будет известна судьба городов, которые отчаянно пытаются захватить российские оккупанты.

Когда решится судьба Покровска и Мирнограда: названы сроки

Покровск

"Ситуация напряженная. В ближайшие недели решится судьба Покровска и Мирнограда, враг приближается к Гродовке и Новогродовке", — сообщил Коваленко.

Впрочем, по его словам, линия фронта стабильна, замечено перемещение подразделений оккупационных войск на Курскую область.

"Оккупанты концентрируют силы у Часов Яра. Городские бои в Нью-Йорке: враг прорвался через Северное, но наткнулся на Железное", — добавил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытаются выйти на административные границы Донецкой области. При этом, как отмечают эксперты, целью №1 для россиян сейчас Покровск.

Как заявила Анастасия Блищик, представитель 47-й отдельной механизированной бригады, российские силы находятся на расстоянии до 15 километров от Покровска, который является их главной целью. По ее словам, оккупанты продолжают наступательные действия на Покровском направлении, используя артиллерию и совершая террористические атаки с помощью КАБов и ракетных ударов. В то же время, по ее словам, наблюдается перемещение российских сил в Курскую область, но основные силы остаются сосредоточенными на Покровском направлении.

Впрочем, эксперты говорят о том, что российское командование не решится снять своих военных с Торецкого и Покровского направлений, чтобы перебросить их в Курскую область. Есть мнение, что до тех пор, пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно — гасить курский кризис и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать или, по крайней мере, тянуть с этим — "до последнего".




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid028xvrM15bFts1MKfAqzuMUP376BmM85HhnbJkXc3nTmAh5hmkawMiJNCAniH9xHmDl
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