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Военный ВСУ заявил, что необходимо мобилизовать госслужащих: почему это важно

Павел Кишкар считает, что госслужащих можно заменить ветеранами

29 сентября 2024, 17:50 comments1143
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Лиля Воробьева

Подполковник Павел Кишкарь, старший офицер командования сухопутных войск ВСУ, считает, что госслужащие Украины также должны проходить мобилизацию. В интервью Апостроф TV он отметил, что если государство считает возможным мобилизовать людей из бизнеса, то госслужащие также должны быть включены в этот процесс.

Военный ВСУ заявил, что необходимо мобилизовать госслужащих: почему это важно

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

"Если государство говорит, что хорошим стрелком может быть водитель из "Авроры", которому 59 лет, то почему мужчины, которые сейчас служат в ДБР, других органах или работают на разных предприятиях, не могут быть успешными стрелками, операторами дронов или связными ?" – подчеркнул Кишка.

Он отметил, что многих людей, в том числе бизнеса или других гражданских профессий, можно подготовить к выполнению военных задач, и поэтому аналогично можно подготовить и работников государственного аппарата.

Подполковник предложил, чтобы государственным органам, таким как Государственное бюро расследований (ДБР), дали два года на то, чтобы обеспечить участие всех подпадающих под мобилизацию мужчин в исполнении своей воинской обязанности хотя бы на один год.

По его мнению, заменить мобилизованных госслужащих можно за счет ветеранов, а также женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации. Это, по мнению офицера, могло бы существенно улучшить ситуацию в стране и обеспечить равномерное распределение мобилизационной нагрузки среди всех слоев населения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что принудительная мобилизация может привести к поражению Украины . Принудительную мобилизацию в Украине нужно прекратить, ведь нужно не количество людей, а качество. Такое мнение высказал народный депутат Украины Георгий Мазураш в эфире телеканала Live.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v9rxws3RVDE&t=220s&ab_channel=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84TV
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