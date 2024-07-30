logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный: Власть готовится к завершению войны, думает, как найти в этом «победу»
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный: Власть готовится к завершению войны, думает, как найти в этом «победу»

Военный считает, что якобы власть готовится к замораживанию войны

сегодня, 15:01 comments1061
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Украине нужно создавать частные военные компании, но только после войны, об этом в Фейсбуке пишет командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

Военный: Власть готовится к завершению войны, думает, как найти в этом «победу»

Денис Ярославский

По его словам, тогда все воины, пожелавшие связать свою жизнь со службой, будут иметь возможность продлить ее в других горячих точках планеты, где-то в Сирии или Африке. При этом Ярославский добавил, что содержать миллионную армию после войны наш бюджет не сможет.

"Исходя из вышеуказанного, и другой информации, которая есть у меня в распоряжении, говорю вам следующее – власть готовится к прекращению войны! Остается одна немаловажная деталь! Пока никто не понимает как все, что случилось в стране, после заморозки войны, вам выдать за победу", — заявил Ярославский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного эксперта Сергея Згурца, законопроект о создании частных военных компаний (ЧВК) наоборот поможет Вооруженным силам Украины увеличить количество профессиональных военных. По его словам, если бы у нас было решение о ЧВК, мы могли бы решить вопрос обслуживания F-16, пользуясь техниками из других стран. Директор Defense Express считает, что законопроект о создании ЧВК в Украине обсуждается слишком долго. Его, говорит эксперт, нужно принять как можно скорее с эффективными механизмами, которые смогут помочь ВСУ расширить количество личного состава с профессиональными навыками, дополнительно к мобилизации. Он напомнил, что еще в 2023 году украинская консалтинговая компания Omega Consulting заявила, что может обеспечить прибытие в Украину около 20 тысяч подготовленных военных из других стран, что могло значительно усилить наши возможности. Однако эта инициатива не получила поддержки со стороны Главного управления разведки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NxTkjYczcUW2A7Qc5U1fJ85kNS8oSQUzDC5nVvqvDtG7TSbo5YSTn5mJUZPiKnpgl&id=100009523613366
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 14:11

Даю підказку як видати. Зараз здавати поселення за поселенням, а потім, після підписання угоди, сказати: "от бачите здача припинилась, раз припинили втрачати території - це перемога!"


Новости

Все новости