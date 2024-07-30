Военный: Власть готовится к завершению войны, думает, как найти в этом «победу»

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Ткачик Олеся
В Украине нужно создавать частные военные компании, но только после войны, об этом в Фейсбуке пишет командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.
Денис Ярославский
По его словам, тогда все воины, пожелавшие связать свою жизнь со службой, будут иметь возможность продлить ее в других горячих точках планеты, где-то в Сирии или Африке. При этом Ярославский добавил, что содержать миллионную армию после войны наш бюджет не сможет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного эксперта Сергея Згурца, законопроект о создании частных военных компаний (ЧВК) наоборот поможет Вооруженным силам Украины увеличить количество профессиональных военных. По его словам, если бы у нас было решение о ЧВК, мы могли бы решить вопрос обслуживания F-16, пользуясь техниками из других стран. Директор Defense Express считает, что законопроект о создании ЧВК в Украине обсуждается слишком долго. Его, говорит эксперт, нужно принять как можно скорее с эффективными механизмами, которые смогут помочь ВСУ расширить количество личного состава с профессиональными навыками, дополнительно к мобилизации. Он напомнил, что еще в 2023 году украинская консалтинговая компания Omega Consulting заявила, что может обеспечить прибытие в Украину около 20 тысяч подготовленных военных из других стран, что могло значительно усилить наши возможности. Однако эта инициатива не получила поддержки со стороны Главного управления разведки.
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Ігор
сегодня, 14:11
Даю підказку як видати. Зараз здавати поселення за поселенням, а потім, після підписання угоди, сказати: "от бачите здача припинилась, раз припинили втрачати території - це перемога!"