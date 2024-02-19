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Военный в пух и прах разнес идею власти откупа от мобилизации

Народные депутаты планируют разрешить откупиться от мобилизации, однако, как пишет в Фейсбуке военный Юрий Касьянов, эта идея не сработает, передает портал «Комментарии»

сегодня, 19:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народные депутаты от "Слуги народа" предлагают легализовать откуп от мобилизации. Цена жизни и смерти по версии Офиса президента – 30-35 тыс грн налогов с работника в месяц, по версии Верховной Рады – 20 тыс грн фиксированного "добровольного" налога, отметил Юрий Касьянов.

Военный в пух и прах разнес идею власти откупа от мобилизации

Юрий Касьянов

"Дешево. Сейчас цена "белого билета" на черном рынке значительно выше", — подчеркнул он.

В случае принятия закона о мобилизации с такими опциями, ожидается поступление в бюджет дополнительных 200-350 млрд грн в год. Однако военный сомневается, что казна получит такую сумму.

"Далеко не каждый бизнес сможет заплатить, а рост цен, стимулирующий такой "налог", приведет к стремительному обнищанию населения, падению покупательной способности и уменьшению поступлений в бюджет. О справедливости мобилизации вообще придется забыть. Если можно откупиться за деньги от защиты своей страны и нации, нужно ли тогда это защищать?"
– говорит военный.

Касьянов напомнил, что в 1917 году в Соединенных Штатах под давлением общественности упразднили правило "платы или служи", а вот национальную мобилизационную лотерею сохранили и развили. В случае большой войны в Штатах мобилизации подлежат все, начиная с 18 лет, независимо от толщины кошелька, а также иностранцы, проживающие более года на территории страны, подчеркнул эксперт.

По его мнению, решить вопрос с мобилизацией можно достаточно просто. Во-первых, говорит он, поставить всех военнообязанных на учет. Во-вторых, ввести жесткое наказание за уклонение от мобилизации – 5 лет трудовых лагерей с поражением в правах на 10 лет. В-третьих, провести национальную лотерею, потому что жить хотят все и пусть случай решит, кому жить, а кому умирать. В-четвертых, говорит Касьянов, уклонявшихся, приговоренных к лагерям, отправлять отбывать наказание на строительстве оборонительных укреплений, военных заводов и восстановлении разрушенных объектов.

"Тогда будут и бойцы, и укрепления, и деньги в бюджете, которые сохранятся в виде минимизации затрат на строительство и восстановление",
– добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Офис президента и Инициативная группа в Верховной Раде обсуждают возможные механизмы экономического бронирования от мобилизации в Украине. Таким образом, за уплату определенной суммы в бюджет украинцы могут получить бронь от мобилизации.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0NtSUi4z111Bqq5pjv8fDLjWs1jsEY7w4Z4wiw1Me8czUztZFyL6i8tbZsPcM7nnzl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:56

Так так, всі концтабори називалися трудовими: "Труд звільняє"; "Кожному своє". Відосики, як щасливі ухилянти працюють. Нацизм взагалі не розглядає добровільно - розуміє, що таких, для своїх розбірок він не знайде.


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