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Военный умер через 9 дней после мобилизации: в ТЦК прокомментировали ситуацию

В Тернопольском ТЦК сообщили, от чего умер военный, которого мобилизовали в начале февраля.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный Николай Ирзайкин был призван 1 февраля в ряды ВСУ, а через 9 дней он умер. В Тернопольском ТЦК отреагировали на трагический случай со смертью недавно мобилизованного мужчины.

Военный умер через 9 дней после мобилизации: в ТЦК прокомментировали ситуацию

Военный умер после мобилизации. Фото из открытых источников

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил на своей странице в Facebook о смерти 35-летнего мужчины, по имени Николай Ирзайкин, скончавшегося через 9 дней после мобилизации в ряды ВСУ.

На странице Тернопольского областного ТЦК СП отреагировали на трагический инцидент и подробнее рассказали о смерти недавно мобилизованного мужчины. Николая Ирзайкина мобилизовали 1 февраля, а 9 числа он умер из-за острой легочной сердечной недостаточности.

"Солдат Ирзайкин был призван на военную службу по мобилизации 01 февраля 2024 Тернопольским ОМТЦК СП и направлен в учебный центр, для прохождения обучения в должности курсанта учебного взвода соответствующей воинской части. Однако, 09 февраля 2024 на имя начальника Тернопольского ОМТЦ части поступило сообщение о смерти солдата Николая Ирзайкина в результате острой легочной — сердечной недостаточности, о чем была извещена семья военнослужащего", — сообщили в Тернопольском ТЦК.

В ТЦК также отметили, что все мобилизированные военнослужащие, которые попадают в ряды ВСУ, сначала попадают на прохождение двухмесячного курса базовой военной подготовки, а затем проходят еще один курс по своей специальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДБР провело досудебное расследование инцидента избиения в военкомате в Тернопольской области.

Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК из Тернопольщины, который похвастался отдыхом в Доминикане.



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Источник: https://www.facebook.com/ternopil.vk/posts/pfbid0udHmmoMaZPMfg9unySeWiGFnRsSZkUPdreHMgZZehUGVVtuYH8VCKciG6bbxSVdTl
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