Военный умер через 9 дней после мобилизации: в ТЦК прокомментировали ситуацию

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Slava Kot
Украинский военный Николай Ирзайкин был призван 1 февраля в ряды ВСУ, а через 9 дней он умер. В Тернопольском ТЦК отреагировали на трагический случай со смертью недавно мобилизованного мужчины.
Военный умер после мобилизации. Фото из открытых источников
Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил на своей странице в Facebook о смерти 35-летнего мужчины, по имени Николай Ирзайкин, скончавшегося через 9 дней после мобилизации в ряды ВСУ.
На странице Тернопольского областного ТЦК СП отреагировали на трагический инцидент и подробнее рассказали о смерти недавно мобилизованного мужчины. Николая Ирзайкина мобилизовали 1 февраля, а 9 числа он умер из-за острой легочной сердечной недостаточности.
В ТЦК также отметили, что все мобилизированные военнослужащие, которые попадают в ряды ВСУ, сначала попадают на прохождение двухмесячного курса базовой военной подготовки, а затем проходят еще один курс по своей специальности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДБР провело досудебное расследование инцидента избиения в военкомате в Тернопольской области.
Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК из Тернопольщины, который похвастался отдыхом в Доминикане.
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