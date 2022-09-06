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Военный учет женщин: в Минобороны анонсировали новые законодательные нормы

Анна Маляр уверяет, что постановка женщин на военный учет будет добровольной

сегодня, 23:01
Автор:

Лиля Воробьева
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Взятие женщин на военный учет в Украине будет добровольным. Соответствующие законодательные нормы должны утвердить совсем скоро. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Военный учет женщин: в Минобороны анонсировали новые законодательные нормы

Анна Маляр (фото из открытых источников)

Высокопоставленное лицо из оборонного ведомства Украины заявило, что в скором времени для пересечения границы украинским женщинам не будет никаких ограничений.

 А на законодательном уровне будет утвержден новый порядок, где женщины добровольно будут вставать на военный учет.

 Известно, что с 1 октября 2022 г. в действие должен вступить приказ Минобороны. Согласно этому документу, женщины некоторых профессий обязаны стать на военный учет. В этом списке всего 14 специальностей и 7 смежных с ними. Речь идет о медицинском деле, маркетинге, инженерии, пищевых технологиях, журналистике. Но не указанные выше представительницы определенных профессий могут стать на учет добровольно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный учет для женщин может стать добровольным. Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал законопроект о том, чтобы женщины соответствующих профессий становились на военный учет добровольно. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, уточнив, что предлагается, чтобы только женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно брались на военный учет. Остальные – по собственному желанию. Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что с начала октября для женщин некоторых профессий вводится военный учет, не означает мобилизацию. Это значит, объясняет Александра Решмедилова, что военнообязанные женщины не могут выезжать за границу во время военного положения. Так же, как не могут сейчас мужчины. Третий немаловажный момент, по словам эксперта, касается осмотра у медиков.



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Источник: https://t.me/annamaliar/372
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